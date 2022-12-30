محافظ الإسكندرية: تكثيف لجان حماية الطفولة بنطاق الأحياء

ونظم حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول اليوم ندوة تحت عنوان"التربية الإيجابية" لعدد من أولياء الأمور بمدرسة مجمع سيدي بشر المسائية، وناقشت الندوة عدة موضوعات منها كيفية حماية الأطفال من الخطر، وتوضيح مفهوم ومبادئ التربية الإيجابية، والفهم الكامل لعالم الطفل، كما تطرقت الندوة لمبدأ الاحترام المتبادل والإنصات الفعال وكيفية التشجيع المستمر للأطفال.

وتناولت الندوة النقاش حول أهمية التواصل والمشاركة بين الزوجين لخلق بيئة إيجابية للأطفال، كما تضمنت الجلسة أنشطة تفاعلية بين المحاضر وأولياء الأمور، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أحمد رئيس الوحدة بحي منتزة أول، ويسرا عبدالسلام عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل.