محافظ الإسكندرية: تكثيف لجان حماية الطفولة بنطاق الأحياء

نظمت أحياء الإسكندرية، فعاليات في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالنشء، وتكثيف لجان حماية الطفولة عملها علي مستوي الأحياء.
ونظم حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول اليوم ندوة تحت عنوان"التربية الإيجابية" لعدد من أولياء الأمور بمدرسة مجمع سيدي بشر المسائية، وناقشت الندوة عدة موضوعات منها كيفية حماية الأطفال من الخطر، وتوضيح مفهوم ومبادئ التربية الإيجابية، والفهم الكامل لعالم الطفل، كما تطرقت الندوة لمبدأ الاحترام المتبادل والإنصات الفعال وكيفية التشجيع المستمر للأطفال.
وتناولت الندوة النقاش حول أهمية التواصل والمشاركة بين الزوجين لخلق بيئة إيجابية للأطفال، كما تضمنت الجلسة أنشطة تفاعلية بين المحاضر وأولياء الأمور، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أحمد رئيس الوحدة بحي منتزة أول، ويسرا عبدالسلام عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل.
واختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندريهة، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، وذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث، واستهدفت الحملة قرى حياة كريمه بمشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز ومدينة برج العرب وشياخات حي غرب، بإجمالي 7500 زيارة مستهدفة عدد 26635 من السيدات والرجال والأطفال.
شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ومحاميات مكتب الشكاوى ورائدات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات وأعضاء لجنة الحماية.
وتم توعية الأهالي بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .
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