محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة للتفتيش ومتابعة لدور رعاية الأطفال لحمايتهم من أعمال عنف

ترأس الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العليا لحماية الطفولة بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وشارك في الحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوي العاملة، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد رشوان وكيل الوزارة لقطاع الأزهر الشريف، والقمص لوقا بشري سكرتير مطرانية الأقباط بالمنصورة، والدكتورة رشا حسن ممثلا عن قطاع التامين الصحي، وعصام عبد المهدي ممثلا عن مديرية التربية والتعليم، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والدكتورة هبة البيلي مدير عام إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية في بداية الاجتماع اننا نستهدف جميعا من خلال هذه اللجنة تدعيم منظومة حماية الطفولة المعرضة للخطر وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم، وقال المحافظ أن الدقهلية سباقة في الاهتمام بالطفل والطفولة بشكل عام وحمايتهم من جميع الأخطار من خلال تضافر جهود جميع الاجهزة التنفيذية المختصة فضلا عن مشاركات المجتمع المدني فى هذا الشان.

واستمع "مختار" خلا الاجتماع لعدد من المقترحات والأفكار التي تعزز الاهتمام بالطفولة ورعايتهم من خلال دور الرعايه سواء التابعة للتضامن الاجتماعي اوالتابعة لقطاع الشئون الصحية.

وأكد "مختار" علي ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية علي مستوى المحافظة في حماية الطفولة من كافة أشكال التعرض للعنف والإساءة على أرض الواقع، مشيرا لأهمية التعامل الفوري مع أية بلاغات بشأن الإساءة أو العنف ضد الأطفال وأضاف ضرورة أن يكون للجان الفرعية دورها في تقديم الدعم والرعاية لأطفال الشوارع وأطفال دور الرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان.

كما اكد" محافظ الدقهلية "علي ان المحافظة حريصة علي توفير كافة اوجه الدعم اللوجيستي للجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة.

وقرر "مختار" خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمتابعة الدورية للعمل بكافة دور الرعاية، التي ترعي الاطفال المستهدفين وتعزيز دور كافة الجهات المسئولة في تقديم كافة اوجه العناية بهم، وذلك باشراف السكرتير العام موضحا ضرورة قيا اللجنة المذكورة بحصر كافة الاحتياجات اللازمة لدور الرعاية لهولاء الاطفال، في كل من التضامن الاجتماعي وقطاع الصحة للعمل علي توفيرها من خلال مساهمات المجتمع المدني والتي تتميز بها محافظة الدقهلية بين محافظات الجمهورية.