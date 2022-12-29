محافظ الإسكندرية: زراعة نحو 40 ألف شجرة منذ بدء تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم أن عدد الأشجار التي تمت زراعتها في جميع أحياء الإسكندرية بعد مرور 19 أسبوعا على تنفيذ المبادرة الرئاسية (زراعة 100 مليون شجرة)، بلغت نحو 40 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة.

وأكد المحافظ أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلواني؛ بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية؛ يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببدء العمل في مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

واستجابة لمطالب أهالي الإسكندرية فيما يتعلق بزراعة الأشجار المثمرة؛ وجه المحافظ الإدارة العامة للحدائق المركزية بالبدء في زراعة 4000 شجرة مثمرة بنطاق جميع الأحياء مع التركيز على زراعة المدارس والمستشفيات والمحاور المرورية الرئيسية.

ومن جانبه؛ أكد محمد الحلواني، مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، أنه خلال الأسبوع الأخير من المبادرة؛ تمت زراعة نحو 1200 شجرة بنطاق الأحياء وعلى المحاور المرورية؛ وتم زراعة 500 شجرة بنطاق حي منتزه ثان، و 634 شجرة بنطاق حي العجمي، بالإضافة إلى زراعة 50 شجرة بمركز ومدينة برج العرب و16 شجرة بنطاق حي وسط، كما أضاف الحلواني أنه تم زراعة 3000م نجيل بنطاق حي العجمي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية أنه تم زراعة الأشجار داخل بعض المدارس والمستشفيات والشوارع الرئيسية بنطاق حى المنتزة ثان وهى(مستشفى أبو قير العام- وحدة صحة أبو قير- مدرسة عبده مبروك- مدرسة حنفى محمود " بنين - بنات" - مدرسة مجد أبو زيد- مدرسة العماروة- مدرسة المنشية البحرية - الصحة المهنية - مستشفى الصدر بالمعمورة - أحواض مدخل أبو قير - شارع 25 بحرية طوسون)، وفي نطاق حي العجمي تمت زراعة الأشجار داخل مدرسة طلمبات المكس.