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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى إن الدفاع الجوي لبلاده سيصبح أقوى وأكثر فاعلية في العام الجديد؛وأنها قد تصبح الأقوى في أوروبا.

ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "لقد عقدت اجتماعا آخر للموظفين هو الخامس والأربعين هذا العام".



وتابع ناقشنا الوضع في الجنوب، على حدودنا، وتوريد الأسلحة، وزيادة تعزيز الدفاع الجوي، مضيفا "هذا العام ، لم نحافظ فقط على دفاعاتنا الجوية، بل جعلناها أقوى من أي وقت مضى. لكن في العام الجديد، سيصبح الدفاع الجوي الأوكراني أقوى وأكثر فاعلية".



وأشار إلى أن الدفاع الجوي لبلاده يمكن أن يصبح الأقوى في أوروبا ، وسيكون هذا ضمانا للأمن ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضا للقارة بأكملها.

يذكرأن، طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بسرعة إنضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبى .