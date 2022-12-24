الاتحاد الأوروبي يقدم 18 مليار يورو من المساعدات المالية إلى أوكرانيا

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي وافقت على اقتراح للمفوضية لتقديم 18 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا العام المقبل.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن "صرف الأموال بانتظام لكييف سيسهم في القيام بالإصلاحات العاجلة ويمهد الطريق لإعادة الإعمار"، مؤكدة أن إعادة الإعمار ستضع أوكرانيا "على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت رئيس المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 19 مليار يورو لدعم أوكرانيا هذا العام.