الرئيس الأوكراني: تمكنا من إطلاق سراح 1456 أسير منذ العملية العسكرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب سنوي أمام البرلمان، عُقد خلف أبواب مغلقة، الأربعاء، إن أوكرانيا تمكنت من إطلاق سراح 1456 من أسراها منذ العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير. وأجرت كييف وموسكو سلسلة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر. وقال زيلينسكي إن إطلاق سراح أسرى الحرب يمثل أولوية.

وفى سياق أخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، أعلنوا الحرب على روسيا منذ فترة طويلة، وعلى الأخص بعد انقلاب 2014 في أوكرانيا.

وكانت ميركل، قد صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن إبرام اتفاقيات مينسك في عام 2014، كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لتصبح أقوى، وقالت إنه كان من الواضح للجميع أن الصراع قد توقف، ولم يتم حل المشكلة، لكن هذا هو ما أعطى أوكرانيا وقتا لا يقدر بثمن.

وأعربت عن شكها فيما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستتمكن من تقديم الدعم إلى كييف في ذلك الوقت، بالقدر نفسه الذي تقدمه الآن خلال الأزمة الحالية.