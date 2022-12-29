وأضاف زيلنسكى فى خطابه السنوى أمام البرلمان، نقلا عن الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية، "لقد ساعدنا الاتحاد الأوروبي، وساعدنا أوروبا على الشعور بأنها فريق واحد قوي يقاتل، إلى جانب العالم الحر بأسره، من أجل هذا النصر المهم.

وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه أن "أوكرانيا هي التي وحدت الاتحاد الأوروبي".

وتابع "الآن تدافع أوروبا عن نفسها وتتغلب على الأزمات، وهذا على الرغم من الموارد الهائلة التي قدمتها روسيا لتفتيت قارتنا".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "تدعم" الاتحاد الأوروبي "والعالم الحر بأسره بالنضال من أجل الحرية والسلام"، وشدد على أن المفاوضات يجب أن تبدأ من أجل انضمام البلاد إلى الاتحاد.

ولطالما كان زيلينسكي يضغط من أجل حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، ووقع طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد مرة أخرى في فبراير، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية لأول مرة. ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مكانة كمرشح للعضوية هذا الصيف.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه أمام البرلمان إن معظم الأوكرانيين يرون بالفعل البلاد كجزء من التحالف ويدعمون عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبينما تتطلع أوكرانيا إلى وضع روسيا أمام محكمة لجرائم الحرب، فإن أحد الخيارات يتضمن اتفاقًا محتملاً بين كييف والاتحاد الأوروبي الذي يستضيف مثل هذه المحكمة في أوروبا.

وقال زيلينسكي: "أوضحنا للجميع أنه لن يكون هناك اتحاد في أوروبا قويًا بدون أوكرانيا ... حان الوقت لبدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

