محافظ المنوفية يفحص عددا من الشكاوى ويوجه المختصين باتخاذ اللازم فورا

المنوفية - فريق المحافظات

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بـ 9 من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بعقد لقاء بممثلى أهالى قرية نادر والاستماع إليهم وإلى شكواهم بشأن وجود برج كهرباء ضغط متوسط غير مستغل يعوق توصيل المرافق إلى أهالى المنطقة ويلتمسون رفعه نظرا لتنفيذ خطة كابلات أرضية بديلة للهوائية، وكذا شكواهم بشأن وجود سوق عشوائى أمام كوبرى مستشفى زاوية الناعورة مما يتسبب فى حدوث حالة من الاختناق المرورى بالمنطقة ويلتمسون نقله لتحقيق السيولة المرورية، موجها بإجراء معاينة على الطبيعة، والعرض عليه بالمقترحات القابلة للتنفيذ لاتخاذ اللازم تيسيرا على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ووافق المحافظ على تركيب 2 ماكينة صرف إلى بالقرية تخفيفا على المواطنين، ووجه المحافظ إدارة المجالس بدراسة تخصيص مبنى مركز شباب القرية "أملاك دولة" لصالح الشباب والرياضة، والعرض عليه.

كما تضمن اللقاء عدد من الشكاوى أهمها شكوى عدد من سكان حارة سراج بنطاق حى غرب شبين الكوم يلتمسون تركيب بلاط الانترلوك لتسهيل الحركة على المارة والنهوض بمستوى الخدمات، وقد كلف المحافظ المستشار الهندسى بدراسة طلبهم مشيرا إلى أنه لا مانع فى حال وجود اعتمادات، وكذا طلب مواطن بالموافقة على إقامة سوق سيارات على قطعة أرض بأطراف مدينة شبين الكوم تيسيرا على المواطنين فى حركة بيع وشراء السيارات، وقد رحب المحافظ بطلبه موجها ادارة الشئون القانونية بالدراسة والعرض، وشكوى مواطن يلتمس عودته إلى مكان عمله السابق بالوحدة المحلية بالماى بدلا من عمله بالوحدة المحلية بشنوان مراعاة لظروفه الصحية وقد وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بدراسة طلبه والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وفى لفتة إنسانية وجه محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لمواطن بناحية قويسنا مراعاة لظروفه المعيشية والصحية الصعبة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.