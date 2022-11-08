محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير ببعض طرق شبين الكوم.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

استكمل اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء، وذلك فى إطار سلسلة جولاته الميدانية الموسعة بكافة مواقع العمل بالمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات رصف الطرق الجديدة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه مدير مديرية الطرق والنقل، وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق (732) المشتل – دراجيل، وتابع أعمال فرد "طبقة السن" بالقطاع الثانى بداية من موقف الشهداء النموذجى اتجاه دراجيل، وقد تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف الصحى وعمل بلاعات مياه الأمطار تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، فيما تم الانتهاء من رصف وتوسعة 3 كم وجاري استكمال باقي أعمال التطوير كونه طريق حيوي وهام، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

هذا وقد تفقد المحافظ أعمال تجهيزات الرصف بشارع الشيخ منصور من شارع بورسعيد حتى شارع النصر بطول (500)م ، ضمن أعمال تطوير و رصف عدد (15) شارع بمدينة الشهداء ، تنفيذ مديرية الطرق والنقل، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023، حيث تم الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة ورفع مطابق الصرف وبلاعات مياه الأمطار، وجاري تركيب البلدورات، وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة العمل بالتوازي بكافة الشوارع المستهدفة بالخطة للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق 16 بداية من موقف العراقية – شبين الكوم ، حيث جاري فرد طبقة السن بالطريق ، كونه طريق هام و حيوي يربط بين مراكز تلا والشهداء وشبين الكوم، وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس المدينة تخصيص كشك بالسوق الحضاري بالعراقية لمواطنة أرملة تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة وذلك عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالسوق ، وكذا بحث شكوى سائقي خط سير العراقية – السادات اتخاذ حلول عاجلة حيال شكواهم.

وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية منفذ بيع السلع الغذائية بشارع طلعت حرب بمدينة الشهداء لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك ضمن تجهيز 15 منفذاً علي مستوي المحافظة بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ويضم المعرض ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر - أرز- عدس- سمنة - دقيق - منظفات وغيرها من المنتجات)، وتأكد المحافظ بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة ، موجهاً رئيس المدينة بفتح منفذ أخر جديد بالمدينة لتلبية إحتياجات المواطنين على أن يتم توريد 8 طن أرز وكميات متنوعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، جاء ذلك في استجابة لأهالي المركز، وخلال تفقده للمعرض شدد محافظ المنوفية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.