تحرير 211 محضرا تموينيا وضبط 10 أطنان مواد غذائية خلال يوم واحد بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدة حملات تموينية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وأسفرت عن تحرير 211 محضر تموينى متنوع منها 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و126 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف الجمال أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضر بمركز تلا ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية لحيازته كمية قدرها 1 طن و600 كجم مكرونة و2 طن ملح طعام مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى.

كما تم تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد المدير المسئول عن مدشة لصناعة الأعلاف الحيوانية بناحية قلتى الكبرى لحيازته كمية قدرها 7 طن نخالة خشنة مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمى.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.