تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و401 شاحنة، و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و440 شاحنة و18 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و203 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانئها.

وكان ميناء سفاجا البحري استقبل أمس السبت السفينة TOMINI GHIBLI وعلى متنها 31 ألفا و500 طن المونيوم قادمة من استراليا، واستقبل السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل الميناء السفن الثلاث دليل والحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما غادر السفينتين الحرية1 ودليلة.