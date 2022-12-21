اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

52 مليون جنيه لرصف 17 شارع وطريق ببيلا فى كفر الشيخ

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:07 م
52 مليون جنيه لرصف 17 شارع وطريق ببيلا فى كفر الشيخ جانب من بدء رصف الطرق
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2022/2023 ، بـ17 شارعا وطريقا بنطاق مركز ومدينة بيلا، باعتمادات مالية بلغت 52 مليونا و600 ألف جنيه، طبقاً للخطة الشاملة الموضوعة للرصف وتحسين حالة الطرق، بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الطرق بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأوضح رئيس المدينة، أن الخطة الاستثمارية لهذا العام استهدفت رصف 12 شارع بنطاق المدينة بتكلفة إجمالية بنحو 21 مليون جنيه، وهى (شارع السويس - شارع الثورة 2 - شارع مصنع الكراسي وخلف المستشفي الجديدة - شارع مستشفي الحميات حتي بوابة المستشفي - شارع طنطا خلف المحكمة الرابط بين شارعي الجمهورية وبورسعيد - شارع التامين الصحي - شارع مسجد البيلي الشرقاوي- شارع الكابتن - شارع بنزينة محجوب - شارع شجرة الدر - استكمال رصف شارع 23 يوليو - استكمال رصف شارع 26 يوليو).

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز بيلا تضم تنفيذ أعمال رصف 5 طرق بنطاق مركز بيلا باعتماد قدره 31 مليون و600 ألف جنيه وهم "استكمال رصف طريق «كفر العجمي - بيلا» - استكمال رصف طريق «بيلا - حاذق- أبو بدوي» - رصف طريق «أبو بدوي - عزبة نيل» - رصف وتكاسي لبعض القطاعات لطريق الربعمائة بقرية روس الفرخ - استكمال رصف وتكاسي لطريق «سريوة - الشطوط»".

وأكد رئيس المدينة أن مجلس مدينة بيلا بالتنسيق مع مديرية الطرق يعملان بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المركز والمدينة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

 

جانب من بدء رصف الطرق
جانب من بدء رصف الطرق

 

جانب من رفع الطبقة الاسفلتية
جانب من رفع الطبقة الاسفلتية

 

رفع الطبقة الاسفلتية القديمة باحد شوارع بيلا
رفع الطبقة الاسفلتية القديمة باحد شوارع بيلا

 

رفع الطبقة الاسفلتية القديمة
رفع الطبقة الاسفلتية القديمة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مديرية الطرق

بيلا

مستشفى الحميات

خطة استثمارية



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتفقد رصف الطرق بمبادرة "حياة كريمة" في شبين القناطر

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:24 ص

انتهاء أعمال رصف طريق طهطا - طما بنطاق قرية شطورة ضمن خطة رفع كفاءة الطرق

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:05 م

مشروعات تطوير وإنشاء طرق جديدة فى قرى ومدن الأقصر.. استحداث محور بمدينة الزينية.. فتح طريق جديد بالقرنة .. رصف الطرق المؤدية للمزارات السياحية بإسنا.. وتركيب بلاط إنترلوك بالقرى بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور

الخميس، 08 ديسمبر 2022 09:00 م

لخدمة 14 قرية وعزبة.. رصف طريق طراد النيل بطول "4 كم" بمركز القوصية بأسيوط

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 11:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة