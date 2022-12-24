ميناء سفاجا البحري يستقبل 31 ألف طن ألمونيوم من أستراليا

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع ، 399 شاحنة 100 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 384 شاحنة و 4 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل الميناء السفن الثلاث دليل والحرية2 وبوسيدون اكسبريس، والسفينة TOMINI GHIBLI وعلى متنها 31 ألفا و500 طن المونيوم قادمة من استراليا بينما غادر السفينتين الحرية1 ودليلة.

كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1309 راكب بموانيها .