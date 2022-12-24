ميناء سفاجا البحري يستقبل 31 ألف طن ألمونيوم من أستراليا

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 784 شاحنة، و 104 سيارات.
وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع ، 399 شاحنة 100 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 384 شاحنة و 4 سيارة .
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل الميناء السفن الثلاث دليل والحرية2 وبوسيدون اكسبريس، والسفينة TOMINI GHIBLI وعلى متنها 31 ألفا و500 طن المونيوم قادمة من استراليا بينما غادر السفينتين الحرية1 ودليلة.
كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1309 راكب بموانيها .
وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الخميس الماضي أن الحركة الملاحية وتدوال البضائع بموانئ الهيئة المختلفة، حيث يتواجد 9 سفن مختلفة علي موانئ الهيئة تم تداول خلالها 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 720 شاحنة و 43 سيارة.
وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 303 شاحنات و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 417 شاحنة و24 سيارة، وغادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة و الحرية وغادرت السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس.
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