استخراج مدرس احتجر بين كابينة أسانسير وحائط على قيد الحياة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية من استخراج مدرس يعمل نجار باب وشباك تم احتجازه أثناء العمل ما بين كابينة الأسانسير ومبني العقار مما نتج عنه إصابته، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد باحتجاز أحد الأشخاص بأسانسير بالطابق الرابع بأحد المباني السكنية دائرة قسم ثان سوهاج وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى التي تمكنت من استخراجه على قيد الحياة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم ثان سوهاج ورئيس وحدة مباحث القسم باحتجاز شخص بأسانسير بالطابق الرابع بعقار المهاجرين الأنصار دائرة قسم ثان سوهاج.

تبين أنه أثناء استخدام المدعو مجدي ح د ا 53 سنة درس بمدرسة إعدادية ويعمل نجار باب وشباك بذات العقار بالطابق الرابع دائرة القسم أسانسير العقار حدث عطل مفاجئ به مما أدي لإحتجازه ما بين كابينة الأسانسير ومبني العقار مما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة الجسم تم فرض كردون امنى بالمنطقة وتم إخطار كافة الجهات المعنية وغرفة العمليات.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من استخراج المذكور من بين الحائط والأسانسير وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واخطرت الوحدة المحلية النابع لها العقار لإعداد التقرير الفى اللازم وإنتداب المهندس الفني لبيان مدى صلاحية الأسانسير للعمل وعما إذا كان يمثل خطرا بعد ذلك على المترددين من عدمه