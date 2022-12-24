افتتاح مكتب توثيق بندر سوهاج النموذجى لخدمة المواطنين.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح اليوم المستشار أحمد سيد طهطاوى عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج المقر الجديد وتم إجراء العديد من المعاملات مع العلم بأن هذا المكتب يقوم بكافة أنواع المعاملات من ضمنها أثبات التاريخ والانتقالات وفقا للاختصاص المكانى بدائرة قسم أول وثانى سوهاج.

ومكتب بندر سوهاج، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى محافظة سوهاج، ومقره بشارع أسيوط سوهاج، ويشمل اختصاص المكتب قسمى شرطة أول وثان سوهاج بحسب حدودهما الإدارية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

جاءت عملية الافتتاح اليوم طبقا لرؤية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، الذى أصدر قرار بافتتاح المكتب وتم نشر ذلك بالجريدة الرسمية وذلك للتوسع فى تقديم خدمات الشهر العقارى بإنشاء مكاتب وأفرع جديدة مطوره وفقا لمنظومة الشباك الواحد تلبى كافة احتياجات المواطنين وتقديم خدمات مصر الرقمية وحجز الأون لاين.

جاءت عملية الافتتاح بحضور وبحضور كرم محمد بريدى أمين مكتب وكيل الوزارة سوهاج وبحضور الأمناء المساعدين عصام حب النبى التمساح على حمدالله، ومؤمن عطية، وإدارة الدعم الفنى وادارة المخازن وعدد من العاملين بالفرع.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قبل ذلك، قرار وزارة العدل بإنشاء فرع توثيق باسم فرع توثيق نادى قضاة سوهاج، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى سوهاج، ويكون مقره داخل نادى قضاة سوهاج دائرة قسم شرطة ثانى سوهاج فى محافظة سوهاج.

حيث يقوم مكتب التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى او الزمانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق بندر سوهاج مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

وعلى جانب آخر تقدم الأهالى بمحافظة سوهاج الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللمستشار وزير العدل على الاهتمام بمحافظة سوهاج وتطبيق منظومة التحول الرقمى على أرض الواقع بكل أنحاء محافظة سوهاج للتسهيل على المواطنين.



أفتتاح مكتب توثيق سوهاج اليوم



الأعضاء فى الإفتتاح اليوم (1)



الأعضاء فى الإفتتاح اليوم (2)



صور تذكارية مع إفتتاح المكتب (1)



صور تذكارية مع إفتتاح المكتب (2)



صور تذكارية مع إفتتاح المكتب (3)



مكتب التوثيق يقدم خدماته (1)



مكتب التوثيق يقدم خدماته (2)



مكتب التوثيق يقدم خدماته (3)



مكتب التوثيق يقدم خدماته (4)



مكتب توثيق بندر سوهاج النموذجى