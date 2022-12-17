الأوقاف تعقد مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص بمسجد الحسين اليوم

كتب: على عبد الرحمن

تعقد وزارة الأوقاف، صباح اليوم السبت، مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برئاسة القارئ الشيخ محمد حشاد نقيب القراء.

وتضم المقرأة كل من: القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي،والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، وإشراف فني عبد العزيز عمران.

واستحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022م على النحو التالي:

1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.

6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.

8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.

9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.