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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 10 يونيو المقبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 10 يونيو المقبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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