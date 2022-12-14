أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 10 يونيو المقبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الصحة العالمية: مصر من الدول المتقدمة فى الرصد الوبائى
النيابة العامة تأمر بحبس بلوجر و2 آخرين متهمين بدعوة الجمهور لاستثمار أموالهم
"الأوقاف" تتعاقد على 1700 جهاز بث جديد لاستكمال مشروع الأذان الموحد
"التعليم" تفتتح معرض الاقتصاد المنزلى للفصل الدراسى الأول
"التعليم" تشدد على الالتزام بمعايير اختيار المعلمين بالمدارس الرسمية الدولية
"التعليم" تعقد ورشة عمل لوضع إطار مؤسسى لمركز التعلم عن بعد للمعلمين
وزيرة التضامن تسلم صيادين بالأقصر مراكب مزودة بالشباك ضمن "حياة كريمة" ..صور
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