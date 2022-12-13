"التعليم" تشدد على الالتزام بمعايير اختيار المعلمين بالمدارس الرسمية الدولية

كتب محمود طه حسين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديرى المدارس الرسمية الدولية على مستوى الجمهورية، ومؤسسة المدارس الدولية في مصر، برئاسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وبحضور فاطمة الزهراء عز الدين مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومن مؤسسة المدارس الدولية في مصر نادر يونان رئيس مجلس إدارة المدارس الدولية في مصر، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والمفوض من قبل المؤسسة للتعاون مع الوزارة وغادة الديچاني، و صلاح عيشي من أعضاء المؤسسة.

في مستهل الاجتماع، رحب محمد عطية بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء؛ لمناقشة أهم النقاط والأفكار لدي مديري المدارس الرسمية الدولية؛ لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، وطرح الحلول والبدائل لتيسير الأعمال داخل المدارس.

وخلال الاجتماع، وجه عطية تعليمات مشددة بضرورة إلتزام الإدارة بمعايير اختيار المعلمين المرشحين بهذه المدارس، ومراجعة العمل لكل مدرسة؛ للوقوف على أية تحديات تواجه تلك المدارس ووضع آلية لتلبية احتياجات المدارس.

كما أكد عطية على ضرورة توحيد الأنصبة بين كافة المدرسين بجميع المدارس، ووضع حلول لسد العجز في أعداد المعلمين؛ وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة المدارس الدولية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس الرسمية الدولية في مصر تُعد أحد المشروعات القومية الواعدة، والتي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية، وتأتي هذه المدارس في إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية ودعم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تقديم خدمة تعليمية دولية، لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية في 20 مدرسة، وجاري التوسع بها علي مستوي الجمهورية.