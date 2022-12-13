اليوم السابع
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الصحة العالمية: مصر من الدول المتقدمة فى الرصد الوبائى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:38 م
الصحة العالمية: مصر من الدول المتقدمة فى الرصد الوبائى الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر
كتب الأمير نصرى

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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، لا نستخدم مصطلح جدرى القرود ولكن نقول "إمبوكس" نظرا لاعتباره وصمة لبعض الدول التى تعيش بها القرود، وعلينا أخذ الاحتياطات من جائحة كورونا لأنها مستمرة، مشيرة إلى أن نزلة البرد تخص العالم، ومررنا بعدة انفلونزات ونزلات كثيرة.
 
أضافت الدكتورة نعيمة القصير خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "يحدث فى مصر" على قناة "mbc  مصر"، هناك 16 نوعا من الانفلونزا وننصح بأخذ اللقاح للحماية منها، موضحة الحالات متواجدة، وجمهورية مصر العالمية بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية من الدول المتقدمة فى الرصد الوبائى بما فيها الإنفلونزا وتجربة مصر متقدمة فى هذا المجال.
 
أكدت، نعيمة القصير، أن المواطنين تراجعوا فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا رغم تواجده، ومصر أول دولة فى الإقليم التى أقامت شراكة فى أدلة الرصد المتعلقة بفيروس كورونا، موضحة أن مصر من أوائل الدول التى بدأت فى التواصل مع منظمات الصحة العالمية وترصد وتبلغ بالحالات، ولدينا 10 حالات بجدرى القرود من 22 دولة.
 

منظمة الصحة العالمية

انفلونزا

كورونا

جدرى القرود

امبوكس

الإجراءات الاحترازية



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