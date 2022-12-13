وزيرة التضامن تسلم صيادين بالأقصر مراكب مزودة بالشباك ضمن "حياة كريمة" ..صور

كتب: مدحت وهبة

زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حيث استهلت الزيارة بلقاء المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

وشهد اللقاء مناقشة سير أعمال المشروعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي على مستوى مراكز ومدن المحافظة والوقوف على أهم التحديات التى قد تواجه تنفيذها.

وعقب ذلك توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الأقصر إلى قرية الفارسية بإسنا، حيث شهدا احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بافتتاح قرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة تطويرها، ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وكانت أعمال تطوير قرية الفارسية بالأقصر قد بدأت تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعته مؤسسة صناع الخير للتنمية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي داخل ديوان عام الوزارة قبل عدة أشهر.

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي ومرافقيها خلال الزيارة جولة لتفقد المنازل التى تم إعادة تطويرها وتسليم مفاتيحها لأصحابها، كما تفقدت المشروعات متناهية الصغر وسلمتها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك.

كما استمعت لشرح تفصيلى عما جري بالقافلة الطبية التي تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبي علي العيون وإجراء العمليات الجراحيةللحالات، وذلك من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياجلنظارات طبية وعمليات جراحية وتسليم النظارات وإجراء العمليات بالمجان تماما.

وأثنت القباج على الجهود التي تم بذلها من أجل إعادة تطوير المنازل، وكذلك الخدمات الموجودة بها، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدنيفي دعم الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، معلنة دخول الوزارة في شراكة مع مؤسسة صناع الخير منخلال دعم ٢٠٠ مركب أخري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تلتزم ببذل كافة الجهود لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق التنميةالشاملة بجميع مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهاليالريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، خاصة أن الوزارة تعمل على الأسرة بشكل كامل، بالإضافة إلىدعم مشروعات التمكين الاقتصادي.

وأضافت "القباج " أن الوزارة تتطلع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى مزيد من الشراكات مع مؤسسات العمل الأهلى لتوفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش وتمكين الفئات الأولي للرعاية، مشيدة بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي الذي بدأ ومستمر بانطلاقة قوية للغاية بجمعيات كبرى تحمل عبئًا كبيرًا من أعمال التنمية خاصة في الصعيد، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقدم كل الدعم التنفيذي والإجرائي للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في إطار الشراكة القوية بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف في دعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة وتعزيز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة، مؤكدة أن القيادة السياسية تقدر الدور المهم والكبير للمجتمع المدني.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على جهود الحكومة المصرية ودور مؤسسات المجتمع المدني فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر ٢٠٣٠، التى أطلقها رئيس الجمهورية فى عام ٢٠١٦ والتى اعتبرت المجتمع المدنى والقطاع الخاص شركاء أصليين فى التنمية المستدامة كما أن مؤسسة صناع الخير للتنمية لها دور بارز وفعال فى تحقيق التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل فى عدة مجالات للارتقاء بمستوى جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا.

وتوجه محافظ الأقصر بالشكر والعرفان لكل العاملين ضمن مبادرة حياة كريمة والتى يجنى أهالى قرية الفارسية باكورة ثمارها المزهرة.

في حين، أكد عضو التحالف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن أعمال إعادة تطوير قرية الفارسية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية التعاون الوثيق بين كافة الأطراف من جهاز تنفيذى للدولة ومجتمع مدنى ومؤسسات اقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية بهدف خلق حياة كريمة لكل مواطن في الريف المصري وتحقيقا لأهداف التحالف الوطنى التنموي في توطين التنمية المستدامة في الريف المصري من خلال صناعة تنمية حقيقة داخل قرانا الأشد احتياجا تتسم بالاستدامة، وفى إطار متابعة مستمرة ودعم مطلق من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وتستهدف إيجاد ظروف معيشية كريمة لأهالينا من تهيئة منازلهم بالشكل اللائق الذى يستحقونه وخلق فرص عمل غير تقليدية لهم وتقديم خدمات طبية ذات جودة وتقديم خدمات أخرى متنوعة، وذلك كله بالمجان تماما للمستفيدين.

وأشار زمزم إلى أن أعمال إعادة تطوير وتنمية قرية الفارسية بمحافظة الاقصر شملت إعادة تطوير عدد من المنازل المتهالكة بالقرية وتضمنت أعمال إعادة الإعمار بالهدم الكامل للمنزل القديم وبناء الجدران والسقف بالخرسانة وعمل المحارة والأبواب والشبابيك والمحارة والدهانات والحمام والمطبخ وعمل وصلات مياه وسباكة وكهرباء ثم فرش المنازل باثاث كامل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي.



الوزيرة مع الصيادين



تسليم مراكب الصيد



تسليم وزيرة التضامن



جانب من زيارة الوزيرة



جانب من مراكب الصيد



مراكب الصيد