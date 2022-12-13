اليوم السابع
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"الأوقاف" تتعاقد على 1700 جهاز بث جديد لاستكمال مشروع الأذان الموحد

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:19 م
"الأوقاف" تتعاقد على 1700 جهاز بث جديد لاستكمال مشروع الأذان الموحد وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب: على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، التعاقد على توريد (1700) جهاز بث جديد؛ لاستكمال منظومة الأذان الموحد من خلال أجهزة عالية الجودة بمساجد القاهرة الكبرى، وذلك في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة مصر، وبالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الإنتاج الحربي .

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى قد بلغ حتى تاريخه (5000) مسجد.

 

وأطلقت وزارة الأوقاف، مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد، بأكثر من مسجد بمحافظة القاهرة فى فبراير 2019 ثم أطلقت المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد فى فبراير 2020، لتصل إلى 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية، وهى على النحو التالي:"مديرية أوقاف القاهرة 671 مسجدا، مديرية أوقاف الجيزة 300 مسجدا، مديرية أوقاف القليوبية 117 مسجدًا".

 

ويتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت، ويتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.


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