أسيوط.. بدء أعمال إنشاء ورصف طريق "منشأة خشبة- التتالية" لربط قرى القوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والأحياء، لمتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها، كل في نطاق عمله، وذلك للتأكد من تنفيذ الأعمال، حتى الانتهاء منها وفقاً للخطة الزمنية المقررة والمواصفات والمعايير المحددة مسبقاً.

وأشار المحافظ إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة، وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات بكافة القطاعات بالمراكز والقرى، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة، وتنفيذاً لرؤية مصر2030، مشيراً إلى استكمال أعمال وضع تربة زلطية بعدد من الطرق بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية 2022/2023 ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال.