كيت ميدلتون تزور مركز للصحة العقلية للأمهات الجدد

كتبت ريهام عبد الله

زارت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، مركز للصحة العقلية للأمهات الجدد، وقضت وقتا مع الأمهات اللاتى لديهن أطفالا صغار، وقال الحساب الرسمى لأمير وأميرة ويلز عبر تويتر :"زيارة أولى رائعة مع مركز الصحة العقلية للأمهات الجدد، هذا الصباح، ورؤية عمله والفائدة التي يجلبها النهج الشامل للعديد من الأمهات والعائلات".

وتابع الحساب :"قضاء بعض الوقت مع الأمهات الجدد، وفهم المزيد عن تجاربهن في الصحة النفسية وكيف تُحدث الخدمات المتكاملة فرقًا حقيقيًا في المجتمع".



أميرة ويلز



كيت ميدلتون



كيت فى زيارة لمركز الصحة العقلية للأمهات الجدد



كيت ميدلتون

وفى نهاية أكتوبر الماضى، أحيت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أسبوع التوعية بإدمان المخدرات، عن طريق فيديو نشره حساب أمير وأميرة ويلز الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق الحساب على الفيديو: "اليوم، خلال أسبوع التوعية بالإدمان، أريد أن أقدم رسالة دعم لأولئك الذين ما زالوا يعانون، أعلم أن هذا لم يكن اختيارًا، الشفاء ممكن".

وقالت كيت فى الفيديو، "إن العار والخجل من الإدمان يمنع الأشخاص والعائلات من طلب المساعدة، والأشخاص يواصلون بشكل مأساوى فقدان حياتهم، نحن كمجتمع نحتاج أن نعرف أن الطريقة الوحيدة لمساعدة الذين يعانون، بأن نحاول أن نفهم ما الذى قادهم للإدمان، وأن نتعاطف معهم، ونكون متعاطفين، مع معاناتهم".