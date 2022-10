الأمير هارى يتحدث عن الصحة النفسية فى قمة بسان فرانسيسكو

كتبت ريهام عبد الله

ظهر الأمير هاري بشكل مفاجئ في قمة الصحة العقلية في سان فرانسيسكو، حيث تحدث عن "قوة العلاج والتدريب" بعد ساعات فقط من مقابلة زوجته ميجان ماركل الأخيرة.

وصعد دوق ساسكس، إلى المنصة في قمة Masters of Scale السنوية التي تستهدف ربط أكثر قادة الأعمال تفكيرًا وتطورًا سريعًا في بيئة مصممة لتنمية الابتكار، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويعمل الأمير هاري كمسئول رئيسي عن التأثير في شركة الصحة العقلية الناشئة التي تبلغ تكلفتها 4.7 مليار دولار منذ مارس من العام الماضي.

وانضم إلى هارى صاحب البودكاستر ورائد الأعمال ريد هوفمان الذي أجرى مقابلة مع هارى ومع مؤسس شركة "better up" حول كيفية تشجيع العلامة التجارية لمستخدميها على تحقيق ذروة اللياقة العقلية، وبمجرد انتهاء جلستهم، استغرق الأمير هاري وقتًا للدردشة مع الضيوف في المؤتمر.



الأمير هارى فى قمة سان فرنسيسكو للصحة النفسية

ومن جهة أخرى ظهر الأمير هاري في برنامج The Me You Don't See العام الماضي، وكشف أنه "شعر دائمًا بالقلق" طوال حياته عندما عاد إلى لندن، لكنه لم يدرك ذلك إلا بعد خضوعه للعلاج.

تم تصويره وهو يخضع لعلاج إزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة (EMDR) ، والذي يهدف إلى مساعدة شخص ما على التعامل مع الصدمة.

خلال مقابلة مع أوبرا وينفرى برفقة زوجته ميجان ماركل في مارس 2021 ، كشف الدوق أن زوجته منحته القوة لبدء العلاج.

قال هاري وهو يتأمل معاركه في مجال الصحة العقلية: "رأيت الأطباء، رأيت معالجين. رأيت معالجين بديلين، رأيت كل أنواع الناس، لكن كان اللقاء مع ميجان، كنت أعلم أنه إذا لم أقم بالعلاج وأصلح نفسي، فسوف أفقد هذه المرأة التي يمكنني أن أرى أنها من أرغب فى قضاء باقى حياتى معها".