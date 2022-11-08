طالبة بأسوان تحصد المركز الأول بمسابقة الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن فوز مريم حسن محمد الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة نجيب محفوظ الرسمية للغات، بالجائزة الأولى فى مسابقة "خمسة أيام سينما" والتى نظمها مركز الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الاسكندرية.

وشاركت خمس مدارس بالمسابقة، حيث تم عرض ثلاثة أفلام وثائقية من الأفلام المشاركة فى مهرجان سينما حوض البحر المتوسط بفرنسا على الطلاب ، وإدارة حوار معهم باللغة الفرنسية عن وجهة نظرهم النقدية تجاه الأفلام سواء من حيث المحتوى او تقنيات الفيلم من تصوير وموسيقى وإخراج وغير ذلك، وتم التصويت السرى للطلاب من أجل ترشيح إحدى الأفلام الثلاثة للحصول على جائزة مهرجان مارسيليا للأفلام الوثائقية.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الاسكندرية وفاليرى جيربو رئيس المركز المتوسطى للتواصل الصوتى والمرئى والمفوضة من المهرجان ويوسف عساف المتخصص فى السينما والصوتيات.

وأشار عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم، إلى أن جائزة المسابقة عبارة عن دعوة للمشاركة فى مهرجان سينما حوض البحر المتوسط بمرسيليا فى الفترة من 2022/12/5 الى2022/12/10.