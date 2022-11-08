اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طالبة بأسوان تحصد المركز الأول بمسابقة الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:09 م
طالبة بأسوان تحصد المركز الأول بمسابقة الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية طالبة تفوز بالجائزة الأولى فى مسابقة الأنشطة الفرانكوفونية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن فوز مريم حسن محمد الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة نجيب محفوظ الرسمية للغات، بالجائزة الأولى فى مسابقة "خمسة أيام سينما" والتى نظمها مركز الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الاسكندرية.
 
وشاركت خمس مدارس بالمسابقة، حيث تم عرض ثلاثة أفلام وثائقية من الأفلام المشاركة فى مهرجان سينما حوض البحر المتوسط بفرنسا على الطلاب ، وإدارة حوار معهم باللغة الفرنسية عن وجهة نظرهم النقدية تجاه الأفلام سواء من حيث المحتوى او تقنيات الفيلم من تصوير وموسيقى وإخراج وغير ذلك، وتم التصويت السرى للطلاب من أجل ترشيح إحدى الأفلام الثلاثة للحصول على جائزة مهرجان مارسيليا للأفلام الوثائقية.
 
وتكونت لجنة التحكيم من الدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الاسكندرية وفاليرى جيربو رئيس المركز المتوسطى للتواصل الصوتى والمرئى والمفوضة من المهرجان ويوسف عساف المتخصص فى السينما والصوتيات.
 
وأشار عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم، إلى أن جائزة المسابقة عبارة عن دعوة للمشاركة فى مهرجان سينما حوض البحر المتوسط بمرسيليا فى الفترة من 2022/12/5 الى2022/12/10.
 
 

التربية والتعليم

اسوان

مسابقة الأنشطة الفرانكوفونية

مكتبة الاسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة: متابعة تنفيذ أعمال الصرف الصحى بقرية توماس وعافية بأسوان

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:56 ص

حياة كريمة تغير واقع قرى وادى النقرة بأسوان.. رصف 50 كيلو متر ومد شبكات الغاز

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:00 ص

قطار التنمية لا يتوقف بأسوان.. شبكة طرق حديثة تربط الأودية بالمجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:00 ص

بعد إعلان وزير التنمية المحلية.. استمرار تصدر أسوان للمحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية.. 228 مشروعا باستثمارات تصل لـ3 ملايين جنيها.. المحافظ: الإنجاز يرجع لجهود التوعية.. والمستفيدون: "بتصرف على عيالنا"

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة