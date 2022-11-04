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الكهرباء: بدء صب خرسانات أبراج النقل لخط الربط مع السعودية أول ديسمبر

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:00 ص
الكهرباء: بدء صب خرسانات أبراج النقل لخط الربط مع السعودية أول ديسمبر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع أبراج نقل الكهرباء بخط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ستبدأ في أول ديسمبر المقبل، كاشفا أن هذه الأعمال تتم بالتزامن مع صب الخرسانات الخاصة بالجانب السعودى.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات البحرية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعتبر حاليا في مرحلة إعطاء أوامر توريد المهمات للبدء فى تصنيعها.
 
وأضاف المصدر أنه تم إنهاء أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الإرتفاع لمنشآت المحطة  ومحطة السكاكين، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025.
 
وبالنسبة لحزمة الخط الهوائي (بدر / طابا 2) جهد 500 ك.ف بطول حوالي ( 220 کم ) قال المصدر أنه تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي بنسبة 100% للمسار المتاح من الخط الذي تم تسليمه للمقاولين وتم الانتهاء من أعمال الجسات بنسبة 55% للمسار المتاح، بالإضافة إلى إصدار أوامر الشراء لأبراج التعليق بنسبة 100٪.
 
وقال المصدر إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، لافتة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ  توقيع العقود فى أكتوبر الماضي والذى يستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصرى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي بين مصر و السعودية

اليوم السابع بلس



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