اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:03 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية

وزير الزراعة يستعرض ‫إجراءات الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية بـcop27
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وزير النقل يفتتح مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمى خلال COP27
"القوى العاملة": تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل ينعكس إيجابيا على الاقتصاد
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