حصاد الوزارات.. وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية
وزير الزراعة يستعرض إجراءات الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية بـcop27
وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع الجانب المغربى لحماية البيئة والتنمية المستدامة
وزير النقل يفتتح مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمى خلال COP27
"القوى العاملة": تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل ينعكس إيجابيا على الاقتصاد
وزيرة التضامن تشارك فى إطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ
التنمية المحلية: نسعى لإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين
رضا حجازى: التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا فى ثورة التعليم
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