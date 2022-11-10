حصاد الوزارات.. وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير الصحة: التغير المناخى يزيد انتشار العديد من الأمراض المعدية