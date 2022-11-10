التنمية المحلية: نسعى لإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين

كتب على عبد الرحمن

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء، وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ العالمى cop27 بمدينة شرم الشيخ، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن العقد يهدف لوضع منظومة ذكية متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل الشركات العاملة فى منظومة المخلفات بالقاهرة لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالى 18 حيًا.

وتابعت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم أيضا متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التى تعمل فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بما يخلق روح من التنافس بين الجميع ويحقق ما تسعى إليه الدولة بإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين.