التعليم تعلن ضوابط وتعليمات وضع أسئلة امتحان الدبلومات الفنية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وتعليمات لواضعي أسئلة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية ، مشددة علي ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة، ووضع الأسئلة بالتكاليف التي تفيد بأسماء المواد وأرقامها موضحا بها النوعية والشهادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، علي ضرورة الالتزام بمقاس الورقة الامتحانية، وتسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبا بواسطة الحاسب الألى للدورين وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة على ورق A4، ويكون نوع الخط ( Arial) وحجم الخط 14 وعدم كتابة الامتحانات على أجهزة خارجية والتأكد من حمايتها وعدم ترك أي نسخه منها على أي جهاز خارجي.

وأوضحت الوزارة، أن المواد الامتحانية التي تتطلب خامات مثل ( ورق كلك - شفاف - مربعات) يجب تحرير استمارة الخامات المساعدة وتحديد نوع الإستمارة الخاصة بكراسة الإجابة ورقمها ومساحة الورقة المطلوبة، مشيرا أن جميع البيانات التي يتم تدوينها في الإستمارة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة.

وأكدت الوزارة، علي ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية حيث أن مسئولية المطبعة تتحدد في الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي، كما وجهت وزارة التربية والتعليم، كتابة الترويسة في نماذج الإجابة في بداية كل صفحة وعدم كتابة الـزمن بورقة الإجابة وتوزيع الدرجات لكل سؤال وكل جزئية بصورة واضحة وفي نهاية الإجابة تكتب عبارة ( انتهت الإجابة )، ويرجى عدم الاحتفاظ باي أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان الى المطبعة خارج المطبعة .

وشددت الوزارة، علي ضرورة الالتزام في الكتابة باللون الأسود وعدم استخدام الخطوط الزخرفية او الخطوط ذات الظلال، وفي حالة وجود ( رسومات توضيحية ) داخل الورقة الامتحانية يراعى أن تكون الرسومات باللون الأسود وعدم استخدام الأقلام الرصاص أو الألوان والتأكد من وضوح البيانات الموضحة على الرسومات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تقديم إقرار مع الامتحان موقع علية من أعضاء اللجنة يفيد بأن الامتحان ضمن المنهج الموضوع " طبقا لتعليمات الدكتور وزير التعليم"، ويراعي التوقيع على ظهر ورقة الامتحان من الخلف في أسفل الورقة من اللجنة بالكامل والتوقيع يكون بالأسم كاملا.

وشملت التعليمات، مراعاة الاستدلال بالنموذج المرفق الطولي – العرضي، لما يتناسب مع حجم الامتحان مع مراعاة كتابة رقم المادة والاسم والتخصص والشهادة والزمن طبقا لدليل المواد المعتمد ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وعدم الاعتماد على الأدلة السابقة .

- يراعي تحرير الاستمارة الخاصة بالمكافاة ( 113 ) استمارة واحدة للدورين على أن يتم كتابة رقم العضوية وكل البيانات الخاصة بالسيد عضو اللجنة الفنية وأن يحرر العضو الاستمارة بنفسه.

- يراعى إرفاق مفردات مرتب معتمدة للأعضاء غير العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى صورة البطاقة والفيزا.

- محظور إلقاء أي أوراق تخص الإمتحانات بصالات الإستقبال بالمطبعة ويتم تسليمها إلى المختص بالإستلام .

- عدم الخوض في أي أحاديث تخـص الامتحـان مـع أي شخص خـارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان .

-تنبيه كل ما يرد بورقة الأسئلة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة .