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وزير الزراعة يستعرض ‫إجراءات الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية بـcop27

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:51 م
وزير الزراعة يستعرض ‫إجراءات الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية بـcop27 السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
شرم الشيخ- أسماء نصار

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شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في الجلسة الخاصة بالأطفال تحت عنوان في الخطوط الأمامية : الأنشطة الموجهة للأطفال وكبار السن في التغير المناخي وذلك على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27 والمنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ. 
 
وخلال كلمته تحدث "القصير"عن التحديات التي يواجهها العالم حاليًا منها التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذا فيروس كورونا وقال إنه يجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية في مجابهة التغيرات المناخية.
 
كما تحدث عن ضرورة تغير الانظمة الغذائية وبناء نظم قوية قادرة على الصمود، مستعرضًا الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية ومنها استنباط أصناف نباتية قادرة على تحمل الجفاف والملوحة ، وإعادة استخدام تدوير المياه وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أهمية ان تتضمن المناهج الدراسية تاثيرات التغير المناخي واستخدام التحول الرقمي وأنظمة الإنذار المبكر.

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