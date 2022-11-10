اليوم السابع
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على هامش COP27..

وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع الجانب المغربى لحماية البيئة والتنمية المستدامة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:48 م
وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع الجانب المغربى لحماية البيئة والتنمية المستدامة توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المغربي
شرم الشيخ منال العيسوى

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وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 والدكتورة ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية مشروع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية لتعزيز التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وذلك على هامش قمة مؤتمر المناخ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ. 
 
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي فى إطار إيمان البلدين العربيين الشقيقين بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة على المستوى الوطني والعربي لحماية البيئة، ورغبة كل منهما في توطيد أواصر الأخوة والمحبة بينهما في إطار تعاون مشترك في المجال الفني لحماية البيئة، وإدراكاً منهما بتشابه المشاكل البيئية ذات الطابع الفني في المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالحهما لبلوغ الهدف النبيل في إطار التعاون المشترك، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الوزيرة المغربية فيما يخص مبادرة المخلفات 50 لعام 2050.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أن مذكرة التفاهم تعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات البيئية تشمل الإطار المؤسسي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، تقييم الأثر البيئي للمشروعات، التكيف والتخفيف ، كما  تأتي فى إطار ايمان البلدين بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة على المستوى الوطني والعربي لحماية البيئة، والتعاون المشترك في المجال الفني لحماية البيئة، وإدراكاً بتشابه المشاكل البيئية ذات الطابع الفني.

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