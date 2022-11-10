"القوى العاملة": تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن عقد ندوة توعية بمركز التدريب المهنى بالطود للمتدربات داخل المركز حول "رفع الوعي المجتمعى بأهمية تمكين المرأة" وتدريبها علي مهن مستحدثة لإيجاد فرص عمل لائقة ، قامت بها وحدة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع إدارة التدريب المهنى وادارة التشغيل والاستخدام الداخلى بالمديرية.

وافتتح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر الندوة مؤكداً أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل سيعود مردود على الاقتصاد القومى ومن ثم معدلات التنمية، وتحقيق المستهدف للخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف غير تقليدية ومن خلال خطة عمل داعمة للمراة بنشر ثقافة التمكين الاقتصادى لها وحمايتها في أماكن العمل.

وأضاف مدير المديرية، أن الدولة المصرية تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال فتح قنوات للعمل اللائق لها بصورة غير مباشرة عن طريق تدريبها علي مهن تتناسب مع سوق العمل، كما تفقد مدير المديرية منتجات المتدربات بورشة الخياطة والتفصيل مشيداً بقدرة المتدربات على عمل مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الجهات المانحة للقروض مثل صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وايضا برنامج مشروعى التابع لمحافظة الاقصر او الجمعيات الخيرية او حتى عمل مشروع مجمع لمواجهة نقص التمويل الذى قد يواجه المتدربة الواحدة.

وشارك في الندوة سناء شمعون مدير وحدة المساواة بالمديرية ، ومحمد العربى مدير مركز التدريب المهنى ، ونجوى جمال مدير ادارة التشغيل والاستخدام الداخلى ، وبحضور احمد حسين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديريتى قنا والاقصر ، و نجاح النجار مدير مركز المعلومات ، ومحمد سيد مدير رعاية القوى العاملة ، وشريف مرجان مفتش بمكتب التفتيش العمالى.