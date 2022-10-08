حصاد الوزارات.. الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بالقاهرة والجيزة غدا

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"الجيزة": 3 ساعات وتعود المياه لطبيعتها بالأحياء المتأثرة فى المحافظة

انطلاق موسم العمرة الجديد ووصول بشائر المعتمرين المصريين للأراضى المقدسة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بالقاهرة والجيزة غدا

دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوى الشريف وكيفيته

انخفاض آخر بالحرارة غدا واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 28 درجة

وزير التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

الإسكان: الجهاز المركزى للتعمير نفذ 482 مشروعا فى سيناء بتكلفة 24 مليار جنيه

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ514 ألف مواطن من كبار السن خلال عام

وزير الطيران يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمطار سفنكس

الأوقاف تنشر موضوعات خطب الجمعة لشهر ربيع الآخر.. أبرزها الحفاظ على البيئة

مرصد الأزهر: ضعف الوازع الديني والتردي الأخلاقي من أهم أسباب الانتحار

وزارة الزراعة : "الغربية".. نهضة زراعية صناعية فى قلب دلتا النيل

التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى