اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 05:03 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بالقاهرة والجيزة غدا

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بالقاهرة والجيزة غدا التطعيم ضد شلل الأطفال
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

الصحه

وزاره الصحه

حمله التطعيم ضد شلل الاطفال



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