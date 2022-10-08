انطلاق موسم العمرة الجديد ووصول بشائر المعتمرين المصريين للأراضى المقدسة

كتب محمد أسعد

انطلق موسم العمرة الجديد وبدأت أفواج المعتمرين المصريين الوصول بسلامة الله إلى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وأعلنت غرفة شركات السياحة نجاح انطلاق رحلات موسم العمرة لعام 1444 هـ من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر الحالي، مؤكدة أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة ، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضي المقدسة، والالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلي بالأراضي المقدسة.

وأكدت سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هذا الموسم يعد اختبارا حقيقيا واقعيا لتنفيذ قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة الذي جاء لتحقيق أمن وسلامة المعتمر وضمان كافة حقوقه، وأضافت أن بداية الموسم أكدت الأهمية الكبري للبوابة التي ساهمت في تحقيق عدة أهداف أهمها التنظيم الدقيق وسرعة إنهاء الإجراءات، وتمكين المعتمر من معرفة كافة تفاصيل رحلته ومتابعة تنفيذها وسهولة التواصل مع الوزارة من خلال البوابة خلال كل مراحل الرحلة، وأشارت إلي أن إنشاء البوابة يعكس حرص الدولة علي صالح الجميع بداية من المواطن بالطبع، وأيضا الشركات الجادة والقضاء على إية سلبيات برحلات العمرة من ارتباك في مواعيد السفر والعودة أو إقامة المعتمرين بأماكن غير لائقة.

وأضافت سامية سامي، أن شركات السياحة اتخذت كافة التدابير ولديها استعدادا قويا لتنفيذ موسم متميز للعمرة مستفيدين مما توفره البوابة المصرية للعمرة من امكانيات وتسهيلات التي تواكب رؤية الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الكامل، بما يتماشى مع الركب العالمي، وتدعم سهولة السفر والحجز، كما توفر ضمانا للمعتمر بالمراقبة الجادة من الوزارة لتنفيذ ما جاء في التعاقد بين المعتمر وشركة السياحة.

وقال أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، إن المعتمرين المسافرين في الرحلات الأولى للبرامج السياحية، أشادوا بحسن التنظيم والالتزام الكامل بمواعيد السفر ومواصفات السكن، والمتابعة المستمرة من وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات، حتى عقب الوصول للأراضي المقدسة، للاطمئنان على حالة المعتمرين والتزام الشركات معهم، مشيرا إلى أن الشركات استطاعت تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بسهولة ويسر، وتمكنت من استصدار الكود الرقمي لكل معتمر ليتمكن من السفر وذلك عقب تزويد البوابة بكافة البيانات المطلوبة والموثقة، وتأكيد صلاحية وسلامة التأشيرات، علاوة على رفع نسخة من التعاقد مع كل معتمر على البوابة الإلكترونية، لتتمكن وزارة السياحة والآثار من متابعة تنفيذ التعاقدات والتدخل الفوري لحل اية مشاكل تواجه المعتمرين واضاف انه لا يمكن للكيانات غير الشرعية توفير السفر السلس المضمون للمعتمر الذي تحققه البوابة المصرية للعمرة وتقوم على تنفيذه شركات السياحة المعتمدة،

وأشار هشام أمين، عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن شركات السياحة حريصة على خدمة المعتمرين وتقديم خدمات سياحية مميزة فائقة الجودة بأفضل سعر، بما يليق بالمواطن المصري، كما تلتزم بضوابط وزارة السياحة والآثار، وقانون البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، حتى يتحقق للمعتمر الاستفادة الكاملة سواء من صلاحية وسلامة التعاقد والتأشيرات وتصريح السفر، وبالتالي ضمان الراحة والسفر السلس، أو من خلال إتاحة حق الاستغاثة أو الشكوى الفورية حال تعرض المعتمر لأي أزمة أو مخالفة أيا من بنود التعاقد في الانتقال أو مواصفات السكن وخلافه، وهي مزايا تمنحها البوابة المصرية للعمرة فقط، ما يوفر الأمن والآمان للمسافر، ويضمن الحفاظ على أمواله وحقوقه كاملة.