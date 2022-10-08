وزير الطيران يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمطار سفنكس

كتب محمود عبد الغني

قام الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم، بجولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولى لمتابعة المراحل الأخيرة من مشروع تطوير المطار، والتى أوشكت على الإنتهاء.

رافق وزير الطيران خلال جولته المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات وحسين شريف رئيس شركة إير كايرو والملاح حسين سالم مدير مطار سفنكس والعميد جوى ياسر سعد مدير مكتب وزير الطيران المدنى .

واستمع الفريق محمد عباس إلى شرح تفصيلي عن ماتم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاءات بالمطار والتى وصلت لمراحلها النهائية، وشملت توسعة مبنى الركاب لتصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24 ألف متر مسطح بدل 3600 متر وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة لتصل طاقته إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا.

وتفقد وزير الطيران خلال جولته صالتى السفر والوصول وكاونترات إنهاء إجراءات السفر والجوازات والمكاتب الإدارية ومنطقة سيور الحقائب ومنطقة الأسواق الحرة والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات.

ووجه وزير الطيران بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وذلك لبدء تشغيل المطار خلال الفترة القريبة القادمة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين وضرورة الانتهاء من أعمال التجميل والتشجير للمنطقة الخارجية أمام المطار، كما أكد وزير الطيران على أهمية استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة مبانى بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية، فضلاً عن التوسع فى استخدام لمبات توفير الطاقة " الليد" بالمطار.

والتقى الفريق محمد عباس بالعاملين فى المطار والشركة المنفذة لمشروع التطوير، حيث وجه لهم الشكر على جهودهم مشيداً بالشكل المعمارى والإنشائى لتصميم المطار، والذى يمزج بين التراث الفرعونى العريق والتصميم العصري الحديث بما يليق بمكانة مصر الحضارية .

جدير بالذكر أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة مطار سفنكس لخدمة محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة.