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وفرص أمطار بعدة مناطق..

انخفاض آخر بالحرارة غدا واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:46 ص
انخفاض آخر بالحرارة غدا واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 28 درجة الطقس - أجواء خريفية
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.
 
 
 
 

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