"الجيزة": 3 ساعات وتعود المياه لطبيعتها بالأحياء المتأثرة فى المحافظة

كتب سيد الخلفاوى

أوشكت أجهزة محافظة الجيزة على الانتهاء من أعمال ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم، والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

ومن المتوقع أن تعود المياه خلال 3 ساعات للمناطق المتأثرة بالانقطاع، حيث سيتم فتح المياه فى الخطوط خلال ساعة على ان تصل للمواطنين خلال ساعتين.

وتأخر عودة المياه عن 4 أحياء "الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور ومناطق اخرى مجاورة، بسبب تأخر جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى فى أعمال الربط وينفذ جهاز التعمير أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بالجيزة، ويقوم بتغيير المسارات الخاصة بالمرافقة المتعارضة مع المحور.

وكان من المقرر أن تعود المياه فى السادسة من صباح اليوم، حسب ما أعلنته المحافظة أمس.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه بعدد من المناطق لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم، والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

وأشارت محافظة الجيزة بأن القطع سيكون لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا امس الجمعة وحتى الساعة السادسة صباحا اليوم السبت.