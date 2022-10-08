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وزير التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:38 ص
وزير التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام الدكتور رضا حجازى وزير التعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس للتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب ومعلمي المدارس الثانوية بضرورة سداد رسوم أقساط التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، حيث يسدد طلاب الصف الأول الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، كما يسدد طلاب الصف الثانوى الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، ويدفع طلاب  الصف الثالث الثانوى قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.
 
وطالبت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى العام بسداد قسط تأمين جهاز التابلت، موضحة أن المبلغ المطلوب 105 جنيهات لكل طالب.
 

التربية والتعليم

تامين التابلت

قسط تامين التابلت

اخبار مصر

اخبار التعليم

تسليم أجهزة التابلت



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