اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:13 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى الدكتور على المصيلحى وزير التموين
إعداد ـ مدحت وهبة

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

وزير الصحة: القطاع الصحى فى مصر واعد وجاذب للشراكات الاستراتيجية
التعليم: انتظام امتحانات الشهر لصفوف النقل والأسئلة وفق المواصفات
التعليم تكشف درجات وطريقة تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى التربية الرياضية
التضامن تصرف معاشات نوفمبر غدا من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية
الصحة: المشروبات الغازية غير مفيدة وتعرض الأطفال للإصابة بالسمنة
التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية
الزراعة: التفتيش على 417 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
 

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