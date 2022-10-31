حصاد الوزارات.. التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى

شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير الصحة: القطاع الصحى فى مصر واعد وجاذب للشراكات الاستراتيجية
التعليم: انتظام امتحانات الشهر لصفوف النقل والأسئلة وفق المواصفات
التعليم تكشف درجات وطريقة تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى التربية الرياضية
التضامن تصرف معاشات نوفمبر غدا من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية
الصحة: المشروبات الغازية غير مفيدة وتعرض الأطفال للإصابة بالسمنة
التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية
الزراعة: التفتيش على 417 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
التضامن تستعرض مشروع قانون "الرعاية البديلة"
القوى العاملة تسلم إعانات الوفاة والإصابة لأسر العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث البحيرة
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