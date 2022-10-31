الصحة: المشروبات الغازية غير مفيدة وتعرض الأطفال للإصابة بالسمنة

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إن المشروبات الغازية خالية من أي مادة غذائية مفيدة، وتعرض الأطفال للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن وضعف العظام.

وطالبت وزارة الصحة والسكان الأطفال وأولياء الأمور بعدم شربها والابتعاد عنها تماما.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي ضرورة اتباع نظام غذائى سليم والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، ولفتت إلي أن معهد التغذية يقدم برامج غذائية صحية للكبار والصغار.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الغذاء الطبيعى يساهم في رفع نسب المناعة في الجسم وحذرت الوزارة من الإكثار من تناول المشروبات الغازية، نافية أنها تساعد على الهضم.