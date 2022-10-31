اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تكشف درجات وطريقة تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى التربية الرياضية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:20 ص
التعليم تكشف درجات وطريقة تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى التربية الرياضية وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى، موضحة أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم لكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى ويشار إليها بـ" يجتاز لم يجتاز، مشيرة إلى أنه يتم تقييم مادة التربية الرياضية على النحو التالى:
 
ـ المجال البدنى والمهارى مخصص لها 10 درجات، 5 درجات للاختبارات البدنية و5 درجات للاختبارات المهارية.
 
ـ المجال المعرفى ويشمل الثقافة البدنية والصحية وقواعد الأمن والسلامة، ومخصص له 5 درجات.
 
ـ المجال الوجدانى مخصص له 5 درجات ويشمل السلوك والزى الرياضى.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يكون إجمالى الدرجات 20 درجة فى كل فصل دراسى ولا تضاف للمجموع، ويتم تقييم الطالب علميا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل، بيجتاز ولم يجتاز وفقا لتوزيع الدرجات.
 

التربية والتعليم

مادة التربية الرياضية

تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى التربية الرياضية

اخبار مصر

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التعليم: التوجيه والمدرسة مسئولان عن تصحيح امتحانات الشهر لطلاب النقل

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:00 ص

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب بالمدارس

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:53 م

قصة تلميذ قنا.. كرمته المدرسة ووصفته بـ"البطل" ولقى مصرعه أسفل جدار منزله

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:55 م

تسكين طالبات المحلة الصناعية بمدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية لحين صيانة المبنى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:17 م

تفعيل حصص المشاهدة بالمدرسة لطلاب المرحلة الثانوية.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:32 ص

تطعيم 186 ألف طالب ضد الوباء السحائى بمدارس الجيزة.. صور

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:51 ص

تعليم أسوان ترصد تأخر الطلاب عن الطابور بمدارس إدارة دراو وتتابع سير الامتحانات

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:40 ص

المدارس توجه الطلاب بسداد المصروفات الدراسية استعدادا لامتحان الشهر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:00 ص

المديريات التعليمية تعلن جدول امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل.. توزيع الاختبارات على اليوم الدراسى بواقع مادتين يوميا.. و15 سؤالا لكل مادة تقيس الفهم ونواتج التعلم.. والإدارات والمدارس تضع الأسئلة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:00 ص

انطلاق امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل والمدارس توجه تعليمات هامة للطلاب

الأحد، 30 أكتوبر 2022 06:00 ص

6 معلومات عن الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية.. تعرف عليها "صور"

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:00 ص

المدارس تبدأ غدا اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:30 ص

اليوم.. إطلاق أولى فعاليات مبادرة "عام دراسى دون تسرب وعنف" بمدارس الإسكندرية

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة