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التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:43 م
التموين تبدأ غدا صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية وزارة التموين
كتب ـ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الثلاثاء، صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
 

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