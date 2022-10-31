وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية إنهاء تخصيص أراضٍ لمشروعات النفع العام

كتبت ـ أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لتعزيز المشروعات الزراعية بالمحافظة.

كما بحثا الموقف التنفيذي للمجمعات الزراعية التي يجري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يجري تنفيذ 29 مشروعا ما بين مراكز تجميع ألبان وجمعيات زراعية ووحدات بيطرية ومراكز إرشاد زراعي في قرى مركز شبين القناطر بالقليوبية.

اجتماع الوزير والمحافظ تناول أيضا سرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى لمشروعات النفع العام في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى .

كما ناقشا أيضا الجهود المشتركة لتطوير قرية مرجانه بمنطقة القناطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القرية في إقامة مشروعات سياحية ومتنزهات تكون متنفسا للمواطنين وتسهم في توفير فرص عمل للشباب.