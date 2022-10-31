اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:09 م
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التضامن تصرف معاشات نوفمبر غدا من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:00 م
التضامن تصرف معاشات نوفمبر غدا من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية صرف المعاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر اعتبارا من غدا الثلاثاء من بنك ناصر الاجتماعى، بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات أكتوبر الجارى من فروع البنك، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن

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