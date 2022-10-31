أخبار × 24 ساعة.. التموين: المخزون الاستراتيجى من السلع "آمن جدا" والقمح يكفى لـ6 أشهر

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها :

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض فى أسعار البيض من 3 لـ 5 جنيهات

التموين: الدفع بعربات متنقلة محملة بسلع استراتيجية بداية من الغد

التموين: المخزون الاستراتيجى من السلع "آمن جدا" والقمح يكفى لـ6 أشهر

القابضة للكهرباء: حددنا تفاصيل مشروعات الطاقة المتاحة لتوطين الصناعة المحلية

الخارجية: ما تم التوافق عليه بشأن ليبيا فى اجتماعات الجزائر يتسق مع الموقف المصرى

"ابدأ": المبادرة بدأت برامج التدريب فى سوهاج.. وهناك دراسات لكل محافظة

حماية المستهلك: المرور على 2657 منشأة تجارية خلال 48 ساعة ومراجعة أسعار السلع

وزير التموين: أتابع شكاوى المواطنين يوميا ومصادرة أى أرز بمخازن غير معتمدة

الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية ومتابعة أسعارها

التعليم تصدر كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة

وزير التموين: مخزون الزيت يكفى 5.3 شهر والقمح 5.1 شهر وجميع السلع متوفرة

وزير التعليم: الدروس الخصوصية واقع.. وتقنينها لصالح الأسرة المصرية

غدا طقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا على الطرق والصغرى بالقاهرة 20 درجة

السفارة المصرية فى الدنمارك تواصل نشاطها المكثف للترويج لمؤتمر COP27