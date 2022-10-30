وزير التموين: أتابع شكاوى المواطنين يوميا ومصادرة أى أرز بمخازن غير معتمدة

كتب مدحت وهبة

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخهلية، إنه سيتم مصادرة أى كميات أرز يتم تخزينها فى مخازن غير معتمدة، وسيتم تشديد عمليات الرقابة خلال الفترة المقبلة مؤكدا استمرار أن وقف تصدير الأرز، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى تاجر يبيع كيلو الأرز بسعر أكثر من 15 جنيه للكيلو، قائلا :"أتابع شكاوى المواطنين يوميا".



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية،أن قرار مد الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للاسر الأولى بالرعاية، كما اعلن الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس مجلس الوزراء الدكتور فإنه سيتم مد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم تكثيف الرقابة عَلى الاسواق لمواجهة اى ارتفاع فى الأسعار غير المبررة مع زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز، موضحا أن هناك اجتماع موسع غدا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار حيث أن أى تغيير فى سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.