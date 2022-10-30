القابضة للكهرباء: حددنا تفاصيل مشروعات الطاقة المتاحة لتوطين الصناعة المحلية

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء بقيادة الدكتور محمد شاكر يعمل جاهداً على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتذليل العقبات أمامهم والعمل على التوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى واﻷجنبي.

و أضاف دسوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش افتتاح معرض مصر للطاقة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة انتهت من تحديد كافة اﻷصناف المطلوبة لمشروعات الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة خلال الـ10سنوات المقبلة بهدف العمل على توطين الصناعة المحلية بشكل تدريجي لتصل إلى 100%.

وتابع دسوقى، أن إقامة معرض مصر للطاقة فى هذا التوقيت يؤكد على اﻷمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر لفتح فرص اﻻستثمار أمام الجميع بشكل عام و فى مجال الكهرباء بشكل خاص، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعمل على فتح كل الفرص أمام المستثمرين.