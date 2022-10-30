"ابدأ": المبادرة بدأت برامج التدريب فى سوهاج.. وهناك دراسات لكل محافظة

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة ياسمين كمال عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، أن هناك إقبال على المبادرة من قبل المواطنين من أجل التدريب، موضحة أنه في بداية المشروع لم يكن الناس في كامل الحماس الذى موجود فيه الآن، ونسعى لأن يكون لدى العامل المصرى صورة مثقفة تأهله لسوق العمل.

وأضاف عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المبادرة بدأت برامج التدريب للعاملين في محافظة سوهاج، حيث تم التدريب على 3 تخصصات حرفية وهم الألوميتال وتصليح التكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية والخياطة .

وحول سبب اختيار محافظة سوهاج لبدء التدريب بها، قالت عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، إن سبب اختيارنا لسوهاج بسبب نسب البطالة والفقر، فالمحافظة هي النواه التي بدأنا فيها محافظات الصعيد، متابعة: نجرى دراسات لكل محافظة، فعلى سبيل المثال البحيرة تتميز بصناعة المنسوجات وكل محافظة نبحث عن الصناعات المستهدفة لديها والبيئة الخصبة للصناعة لديها ونحاول تأهيل تلك الصناعة في تلك المحافظة .