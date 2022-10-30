التموين: المخزون الاستراتيجى من السلع "آمن جدا" والقمح يكفى لـ6 أشهر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية نجحت بشكل باهر في توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن أكبر التحديات فيما يخص المخزون الاستراتيجي كانت جائحة فيروس كورونا، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الوزارة نجحت في توفير كافة السلع بالأسواق في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، بسبب وجود اعتمادات مالية كبرى من قبل القيادة السياسية وتوجيهها بتوفير المخزون الاستراتيجي، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المخازن التابعة للشركة القابضة.

واستطرد: "كل السلع آمنة جدا، والقمح يكفينا لـ6 أشهر وصولا لشهر أبريل، ووزير التموين أكد أن عندنا قمح بكميات كبيرة جدا، وفيه مليون طن قمح داخلين خلال هذا العام لتوفير تأمين عام وكامل من محصول القمح، وأكبر دليل على هذا الكلام هو أننا بدأنا ندي دقيق للمخابز الخاصة بواقع 10 آلاف جنيه للطن".

وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد أصحاب المخابز الخاصة في خبز رغيف العيش الفينو بوزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، والـ60 جراما بسعر جنيه، والمخابز السياحية الـ75 جراما من الخبز بجنيه أيضا.

وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تملك مخزونا استراتيجيا جيد من الدقيق والسكر، حيث بلغ ما تملكه الوزارة من أقماح يكفي البلاد حتى شهر أبريل المقبل، فيما تملك الوزارة مخزونا استراتيجيا من سكر يكفي البلاد مدة 4 أشهر، بخلاف أحدى مصانع السكر في المنيا والذي ينتج سنويا 900 ألف طن.

وأضاف "خليل"، أن وزير التموين اتفق من قبل على توريد 100 طن من سكر البنجر وصولا لشهر ديسمبر، وهو مخزون آمن ويزيد.

واستطرد: "بالنسبة للأرز فالدولة نجحت باستراتيجية كبرى لتأمين الأرز مدة 7.5 شهر، وتم إصدار قرار رقم 141 لتوريد الأرز بسعر 6600 ألف جنيه و6850 للمضارب الحكومية لتقوم بضربها وبيعها طبقا لقرار 66 الصادر من مجلس الوزراء على أن يكون سعر كيلو الأرز السائب 12 جنيها، والمعبيء 15 جنيها، أي حد يلاقي أسعار خلاف ذلك يتصل على 19588".

وأوضح أنه بالنسبة للزيوت فلدى الوزارة ما يكفي البلاد فترة 6.5 أشهر، وزيت خام يكفي لأكثر من عام كامل، أما عن الدواجن فلدينا ما يكفي لـ7.5 أشهر، واللحوم تكفي لـ15 شهر، والأسماك 6.5 شهر، "كل السلع متوافرة ولدينا مخزون غذائي أمن وجيد، وده اللي كانت حريصة عليه القيادة السياسية".