موجز 6.. تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت، والرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية..
تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت
اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف .
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة.
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاع 6 جنيهات بختام تعاملات الأسبوع، وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من 1108 إلى 1114 جنيها، وذلك مع ارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية بختام جلسات أمس الجمعة إلى مستويات 1667 دولار للأونصة.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن الدولة المصرية نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكفاءة حظيت بثقة المؤسسات الدولية حيث كان منهجية استباقية مرنة تستهدف استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وهذا ما شاهدنا فى السيطرة على التضخم، وقد انعكس ذلك فى العديد من المؤشرات الإيجابية، وفى ظل كورونا كانت مصر تحافظ على معدلات النمو خلال كورونا وبعد كورونا وصلنا إلى 6.6 % وفقا لأعلى معدلات نمو اقتصادى على مستوى العالم.
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان شرم الشيخ مدينة خضراء بمشاركة عدد من النواب والمختصين، بالإضافة لأعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية، لدراسة الوضع الحالي المتمثل في تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء (توريد 300 أتوبيس كهربائى )، وإنشاء محطات تزويد السيارات بالكهرباء وزيادة عدد محطات الغاز الطبيعى للسيارات، والبدء في إنشاء مناطق خضراء واسعة بالمدينة، ومشروع تحويل مطار شرم الشيخ لمطار صديق للبيئة، بالإضافة إلى دراسة عدد من التجارب السابقة.
عقد المجلس الأعلى للجامعات
اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
يتلاعب المتربصون والمغرضون من الجماعات الإرهابية ببعض الصور معتمدين على الخدع البصرية، وتصوير بعض المشروعات مثل الطرق والكباري والمنشآت من زوايا معينة وذلك بهدف إظهار وجود خلل فني في هذه المنشآت، على الرغم من تدشين الطرق والبنية التحتية في مصر على أحد الأنظمة العالمية.
عقد المجلس الأعلى للجامعات
اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أشاد عدد من الأحزاب والسياسيين والنواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بـالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذى وصفه العديد من السياسين أنها خطوة مهمة للتناغم وإثراء التكامل بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادي.
كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإجراءات الخاصة بعمليات العزل المنزلى للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدون أعراض، مؤكدة أن العزل المزلى سيكون للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدون أعراض لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابى لكوفيد 19 وفى حالة انتهاء العزل يستمر الشخص فى ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية فى تحركاته .
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