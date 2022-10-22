موجز 6.. تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت، والرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية..

تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة. التموين: استمرار منع تصدير "الأرز" ومد فترة تقدم المضارب لتوريد الأرز الشعير أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق. ليفربول يسقط أمام نوتينجهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو خسر فريق ليفربول أمام مضيفه نوتينجهام فورست بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "جراوند سيتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي. منتخب الشاطئية يحقق الفوز الأول فى كأس الأمم الأفريقية أمام مدغشقر حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بركلات الترجيح على حساب مدغشقر بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 4-4 . شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاع 6 جنيهات بختام تعاملات الأسبوع، وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من 1108 إلى 1114 جنيها، وذلك مع ارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية بختام جلسات أمس الجمعة إلى مستويات 1667 دولار للأونصة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان شرم الشيخ مدينة خضراء بمشاركة عدد من النواب والمختصين، بالإضافة لأعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية، لدراسة الوضع الحالي المتمثل في تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء (توريد 300 أتوبيس كهربائى )، وإنشاء محطات تزويد السيارات بالكهرباء وزيادة عدد محطات الغاز الطبيعى للسيارات، والبدء في إنشاء مناطق خضراء واسعة بالمدينة، ومشروع تحويل مطار شرم الشيخ لمطار صديق للبيئة، بالإضافة إلى دراسة عدد من التجارب السابقة.

يتلاعب المتربصون والمغرضون من الجماعات الإرهابية ببعض الصور معتمدين على الخدع البصرية، وتصوير بعض المشروعات مثل الطرق والكباري والمنشآت من زوايا معينة وذلك بهدف إظهار وجود خلل فني في هذه المنشآت، على الرغم من تدشين الطرق والبنية التحتية في مصر على أحد الأنظمة العالمية.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

أشاد عدد من الأحزاب والسياسيين والنواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بـالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذى وصفه العديد من السياسين أنها خطوة مهمة للتناغم وإثراء التكامل بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادي.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة من الإجراءات الخاصة بعمليات العزل المنزلى للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدون أعراض، مؤكدة أن العزل المزلى سيكون للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدون أعراض لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابى لكوفيد 19 وفى حالة انتهاء العزل يستمر الشخص فى ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية فى تحركاته .